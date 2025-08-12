31
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
33
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سيسهّل على المواطنين إنجاز معاملاتهم... إقرار اقتراح قانون إنشاء الوكالة الوطنية للتحوّل الرقمي
Lebanon 24
12-08-2025
|
11:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت اللّجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابيّة المشتركة جلسة مخصصة لدراسة اقتراح القانون
الرامي
إلى إنشاء
الوكالة الوطنية
للتحوّل الرقمي، برئاسة النائب
طوني فرنجيه
وحضور النواب رازي الحاج، رامي بو
حمدان
، ألان عون، ياسين ياسين،
نقولا
الصحناوي وفيصل
الصايغ
.
Advertisement
كما حضر الجلسة وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي كمال شحادة.
بعد الاجتماع أكّد النائب
فرنجيه
أنّ " اللجنة وعلى مدار 5 جلسات متتالية ناقشت اقتراح القانون الرامي إلى تشكيل هيئة وطنية للتحوّل الرقمي، الذي تقدّم به الزميل رازي الحاج، وأقدمت اللجنة على تعديل وتطوير بنود جوهرية وأساسية في الاقتراح توصلاً إلى صيغته النهائية التي تم اقرارها اليوم، ما يمنح مشروع القانون صفة تنفيذية وقدرة على إحداث التحوّل المطلوب والذي يحتاجه
لبنان
في عالم الرقمنة".
أكمل "في عالم التحوّل الرقمي هناك محاولات فردية تقودها كلّ وزارة على حدى، لكن هذه المحاولات وعلى اهميتها لا يمكن أن تضع البلاد على سكة التحوّل الرقمي، من هنا تأتي أهمية مشروع القانون الذي أقريناه والذي بحال تم اقراره في
الهيئة العامة
لمجلس النواب، نكون قد أصبحنا امام جسم مسؤول وصاحب صلاحية تنفيذية وموازنة لنقل لبنان من مرحلته الحالية الى مرحلة الرقمنة".
تابع: "هذه الصيغة النهائية لمشروع القانون تسمح للوصول الى تحوّل رقمي حقيقي في لبنان، ودخول لبنان عالم الرقمنة ما يمنح المواطن سهولة ومرونة في انجاز المعاملات اليومية الروتينية على اختلافها بالإضافة الى محاربة الفساد وزيادة نسبة الشفافية".
من جانبه، أشار وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة إلى أنّ "ما وصلنا إليه اليوم يمثّل النظرة المشتركة للجان المشتركة في ما يخص إقتراح القانون الذي يهدف الى إنشاء الهيئة
اللبنانية
للرقمنة".
مواضيع ذات صلة
اللجان النيابية تقترب من إقرار قانون "الوكالة الوطنية للتحول الرقمي"
Lebanon 24
اللجان النيابية تقترب من إقرار قانون "الوكالة الوطنية للتحول الرقمي"
12/08/2025 20:39:34
12/08/2025 20:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتراح قانون لإنشاء هيئة وطنية للذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
اقتراح قانون لإنشاء هيئة وطنية للذكاء الاصطناعي
12/08/2025 20:39:34
12/08/2025 20:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إقرار قانون الضرائب إنجاز مهم للبلاد
Lebanon 24
ترامب: إقرار قانون الضرائب إنجاز مهم للبلاد
12/08/2025 20:39:34
12/08/2025 20:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إرجاء استكمال دراسة قانون التحول الرقمي
Lebanon 24
إرجاء استكمال دراسة قانون التحول الرقمي
12/08/2025 20:39:34
12/08/2025 20:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
موفد من عون إلى عين التينة.. وهكذا كان جوّ اللقاء
Lebanon 24
موفد من عون إلى عين التينة.. وهكذا كان جوّ اللقاء
13:32 | 2025-08-12
12/08/2025 01:32:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة صيادي المتن الجنوبي تدين العدوان المتكرر على ميناء الناقورة
Lebanon 24
نقابة صيادي المتن الجنوبي تدين العدوان المتكرر على ميناء الناقورة
13:13 | 2025-08-12
12/08/2025 01:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدي ناقش تقرير صندوق النقد حول حوكمة المؤسسات الحكومية المملوكة للدولة
Lebanon 24
الصدي ناقش تقرير صندوق النقد حول حوكمة المؤسسات الحكومية المملوكة للدولة
13:03 | 2025-08-12
12/08/2025 01:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل كان عملاً مُدبرًا؟ هذا ما كُشف عن سبب انقطاع الكهرباء في لبنان
Lebanon 24
هل كان عملاً مُدبرًا؟ هذا ما كُشف عن سبب انقطاع الكهرباء في لبنان
12:55 | 2025-08-12
12/08/2025 12:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عن فصل الضباط والتشكيلات.. بيان للجيش هذه تفاصيله
Lebanon 24
عن فصل الضباط والتشكيلات.. بيان للجيش هذه تفاصيله
12:46 | 2025-08-12
12/08/2025 12:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
00:40 | 2025-08-12
12/08/2025 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:32 | 2025-08-12
موفد من عون إلى عين التينة.. وهكذا كان جوّ اللقاء
13:13 | 2025-08-12
نقابة صيادي المتن الجنوبي تدين العدوان المتكرر على ميناء الناقورة
13:03 | 2025-08-12
الصدي ناقش تقرير صندوق النقد حول حوكمة المؤسسات الحكومية المملوكة للدولة
12:55 | 2025-08-12
هل كان عملاً مُدبرًا؟ هذا ما كُشف عن سبب انقطاع الكهرباء في لبنان
12:46 | 2025-08-12
عن فصل الضباط والتشكيلات.. بيان للجيش هذه تفاصيله
12:44 | 2025-08-12
رئيس بلدية طرابلس تفقد أعمال ترميم المبنى البلدي
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 20:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 20:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 20:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24