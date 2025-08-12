Advertisement

لبنان

كيف علّق مجلس القضاء الأعلى على قانون تنظيم القضاء العدلي؟

Lebanon 24
12-08-2025 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1403891-638906223885199932.jpg
Doc-P-1403891-638906223885199932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلال اجتماع عقد اليوم، الثلاثاء، تداول مجلس القضاء الأعلى بموضوع قانون تنظيم القضاء العدلي، الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2025.
Advertisement
 
وفي بيان، قدّر المجلس الجهود المبذولة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية التي أفضت، بعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب، إلى إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي، يعتبر أن هذا القانون تضمّن نصوصاً تساهم في تعزيز استقلالية السلطة القضائية، إلا أنه، في المقابل، يرى أنه تضمّن نصوصاً لا تتوافق مع ما هو مأمول ومطلوب بهدف ترسيخ الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية وتأمين حسن سَير العمل القضائي، لا سيما في ضوء ملاحظات مجلس القضاء الاعلى المتكررة بهذا الصدد.
 
مواضيع ذات صلة
لجنة الإدارة والعدل تابعت دراسة اقتراح قانون بعد ورود ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل
lebanon 24
12/08/2025 22:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
استكمال دراسة اقتراح قانون القضاء العدلي
lebanon 24
12/08/2025 22:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة والعدل ناقشت اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي
lebanon 24
12/08/2025 22:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان قبلان: يجب ان تكون المحاكمة في مجلس القضاء الأعلى وليس في القضاء العادي
lebanon 24
12/08/2025 22:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2025-08-12
15:12 | 2025-08-12
15:10 | 2025-08-12
15:00 | 2025-08-12
15:00 | 2025-08-12
14:57 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24