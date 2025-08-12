كيف علّق مجلس القضاء الأعلى على قانون تنظيم القضاء العدلي؟

خلال اجتماع عقد اليوم، الثلاثاء، تداول بموضوع العدلي، الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2025.

وفي بيان، قدّر المجلس الجهود المبذولة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية التي أفضت، طويلة من العمل الدؤوب، إلى إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي، يعتبر أن هذا القانون تضمّن نصوصاً تساهم في تعزيز استقلالية ، إلا أنه، في المقابل، يرى أنه تضمّن نصوصاً لا تتوافق مع ما هو مأمول ومطلوب بهدف ترسيخ الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية وتأمين حسن سَير العمل القضائي، لا سيما في ضوء ملاحظات الاعلى المتكررة بهذا الصدد.