Advertisement

لبنان

قبل وصول لاريجاني إلى لبنان.. تغريدة للسفير الإيراني

Lebanon 24
12-08-2025 | 12:20
A-
A+
Doc-P-1403896-638906233619977941.png
Doc-P-1403896-638906233619977941.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب السفير الإيراني لدى لبنان مجتبی اماني على حسابه على منصة "اكس": بعد ساعات قليلة، يصل إلى بيروت معالي الدكتور علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة تأتي في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان... حيث سيزور كبار المسؤولين اللبنانيين و يلتقي بنخبة من الشخصيات السياسية و الفكرية، في لقاءات صريحة يعبّر فيها عن وجهة نظر إيران ورؤيتها. وأنا على يقين بأن نتائج هذه المحادثات ستصب في مصلحة البلدين وأمنهما واستقرارهما".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: لاريجاني سيتوجه بعد العراق إلى لبنان
lebanon 24
12/08/2025 22:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: إيران والعراق عازمتان على مواجهة الحركات الإرهابية
lebanon 24
12/08/2025 22:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يصل بيروت الأربعاء
lebanon 24
12/08/2025 22:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني يعين علي لاريجاني أمينًا جديدًا للمجلس الأعلى للأمن القومي
lebanon 24
12/08/2025 22:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2025-08-12
15:12 | 2025-08-12
15:10 | 2025-08-12
15:00 | 2025-08-12
15:00 | 2025-08-12
14:57 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24