صهريج ينحرف ويسقط في واد... هذا ما حلّ بسائقه وشخص آخر كان معه

انحرف صهريج لنقل المحروقات على طريق فيطرون - كفردبيان، ما أدى إلى سقوطه في واد سحيق إلى جانب الطريق وتحطمه.



وهرعت الى المكان عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر، وتستعمل العناصر الحبال للتمكن من سحب السائق وشخص آخر كان الى جانبه ورجحت المعلومات ان يكونا فارقا الحياة. (الوكالة الوطنية)

