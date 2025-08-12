Advertisement

لبنان

الصدي ناقش تقرير صندوق النقد حول حوكمة المؤسسات الحكومية المملوكة للدولة

Lebanon 24
12-08-2025 | 13:03
Doc-P-1403920-638906260217073272.png
Doc-P-1403920-638906260217073272.png photos 0
عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي إجتماع عمل ضم المدير العام لـ"اوجيرو" أحمد عويدات، المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك، رئيسة المعهد المالي لمياء مبيض، مع فريق العمل سابين حاتم وغايال أبي خليل لمناقشة تقرير صندوق النقد المتعلق بحوكمة المؤسسات المملوكة من الدولة لجهة تحديث الأطر الناظمة لعملها وللرقابة والتدقيق عليها وخطط تطويرها.
كما استقبل الصدي سفير أستراليا أندرو بارنز، واطلعه على مقاربته الاستراتيجية لقطاعي الكهرباء والماء.
