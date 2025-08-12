الصدي ناقش تقرير صندوق النقد حول حوكمة المؤسسات الحكومية المملوكة للدولة

Advertisement

عقد والمياه جو الصدي إجتماع عمل ضم لـ" " أحمد ، المدير العام لكهرباء ، رئيسة المعهد المالي لمياء مبيض، مع فريق العمل سابين وغايال لمناقشة تقرير صندوق النقد المتعلق بحوكمة المؤسسات المملوكة من الدولة لجهة تحديث الأطر الناظمة لعملها وللرقابة والتدقيق عليها وخطط تطويرها.كما استقبل الصدي سفير أندرو بارنز، واطلعه على مقاربته الاستراتيجية لقطاعي الكهرباء والماء.