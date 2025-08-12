Advertisement

لبنان

نقابة صيادي المتن الجنوبي تدين العدوان المتكرر على ميناء الناقورة

Lebanon 24
12-08-2025 | 13:13
دانت "نقابة صيادي الأسماك" في ساحل المتن الجنوبي، في بيان صادر اليوم، "بأشد العبارات العدوان الغاشم والمتكرر، وللمرة الثانية، على ميناء الصيادين في الناقورة، والذي يُعد مصدر رزق لعشرات العائلات وركيزة أساسية في صمود أهلنا على الشاطئ الجنوبي".
وقالت: "إن هذا العدوان الذي طال البنية التحتية للميناء وأملاك الصيادين، ليس فقط انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولقمة العيش، بل هو أيضًا عدوان على كرامة هذا الوطن وأبنائه الشرفاء".



وتقدمت النقابة "بأحر التعازي إلى ذوي الشهداء الأبرار الذين سقطوا جراء هذا العدوان الآثم، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".



واكدت "تضامنها الكامل مع إخواننا الصيادين في الجنوب"، مطالبة "الجهات الرسمية والهيئات الدولية بتحمّل مسؤولياتها في حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات العدوان".
 
