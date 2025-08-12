Advertisement

لبنان

موفد من عون إلى عين التينة.. وهكذا كان جوّ اللقاء

Lebanon 24
12-08-2025 | 13:32
Doc-P-1403935-638906279161843419.jpg
Doc-P-1403935-638906279161843419.jpg photos 0
أفادت معلومات "الجديد" أن موفد الرئيس جوزاف عون، أندريه رحال، زار عين التينة الاثنين والتقى الرئيس نبيه بري لبحث ما جرى بعد جلسة "حصر السلاح"  وسبل المعالجة.
وخلال اللقاء سمع رحال من الرئيس بري موقف الثنائي الحاسم والعالي اللهجة لجهة تحميل الثنائي الرئيس وفريقه مسؤولية الانقلاب على الاتفاق.

في السياق، أفادت المعلومات ان لقاء قائد الجيش وبري كان ممتازاً وتخلله عرض الهواجس وإصرار الثنائي على عدم التصادم مع الجيش.
