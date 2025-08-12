30
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
لبنان
رجال الأرز فعلوها.. لبنان إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة
Lebanon 24
12-08-2025
|
13:53
تأهل منتخب
لبنان
إلى الدور ربع النهائي في بطولة
كأس آسيا لكرة السلة
، بعد فوز كبير على منتخب
اليابان
بنتيجة 97-73.
وسيخوض المنتخب مواجهة مرتقبة أمام منتخب
نيوزيلندا
يوم الخميس.
لبنان
رياضة
