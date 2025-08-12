Advertisement

لبنان

رجال الأرز فعلوها.. لبنان إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة

Lebanon 24
12-08-2025 | 13:53
A-
A+
Doc-P-1403939-638906288955516049.png
Doc-P-1403939-638906288955516049.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تأهل منتخب لبنان إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة، بعد فوز كبير على منتخب اليابان بنتيجة 97-73.
Advertisement
 
وسيخوض المنتخب مواجهة مرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا يوم الخميس.
مواضيع ذات صلة
انتهاء الربع الثالث بتقدم لبنان على اليابان بنتيجة 81-64 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
lebanon 24
13/08/2025 00:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز أستراليا على لبنان في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
lebanon 24
13/08/2025 00:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياضي بيروت يحسم التأهل إلى نهائي بطولة لبنان لكرة السلة
lebanon 24
13/08/2025 00:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب لبنان لكرة السلة يبدأ تدريباته استعدادًا لبطولة آسيا في جدة
lebanon 24
13/08/2025 00:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-08-12
16:51 | 2025-08-12
16:33 | 2025-08-12
16:24 | 2025-08-12
16:19 | 2025-08-12
16:15 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24