Advertisement

لبنان

الكتيبة الإسبانية في "اليونيفيل" في دعم لمركز الدفاع المدني: مشروع لتعزيز الأمان والاستقرار

Lebanon 24
12-08-2025 | 13:49
A-
A+
Doc-P-1403940-638906289972819019.png
Doc-P-1403940-638906289972819019.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت الكتيبة الإسبانية التابعة لقوات "اليونيفيل" في القطاع الشرقي مشروعًا جديدًا لدعم مركز الدفاع المدني في بلدة القليعة، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة المجتمعات المحلية ورفاهيتها.
Advertisement

وشملت المبادرة، التي أطلقها الرئيس التنفيذي لشركة "بريفابريكادوس نورتيسور" ميغيل كابريرا فييرا، التبرع بمعدات الوقاية الشخصية وتسليم المواد اللوجستية وأدوات الإنقاذ الضرورية.

وأكد قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل"، الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس، أن هذا الدعم يعكس روح قرار مجلس الأمن رقم 1701، مشددًا على أن المبادرة لا تعزز الاستقرار والسلام في جنوب لبنان فحسب، بل ترفع أيضًا من قدرات الاستجابة المحلية للطوارئ. وأضاف أن دعم مراكز الدفاع المدني يساهم بشكل مباشر في حماية السكان وتنمية المجتمعات بشكل مستدام، وهما ركيزتان أساسيتان لإعادة إعمار البلاد وتعزيز قدرتها على الصمود.

وأشارت "اليونيفيل" في بيانها إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستعداد للطوارئ، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من محدودية الموارد، معتبرة أن هذه المبادرة تمثل تقديرًا لشجاعة وتفاني متطوعي الدفاع المدني الذين يخاطرون بحياتهم لحماية مجتمعاتهم.

كما أكدت الكتيبة الإسبانية التزامها المستمر بالوقوف إلى جانب المحتاجين للمساعدة، حتى في أصعب الظروف، مشددة على أن التعاون مع السلطات المحلية يعزز أواصر الثقة التي تُعدّ أساس الاستقرار في جنوب لبنان.

وأوضحت اليونيفيل أن هذه الجهود لا تقتصر على تحسين البنية التحتية، بل تساهم في تعزيز روح الصمود والتكاتف المجتمعي، مما يدعم مستقبلًا أكثر أمانًا واستقرارًا للمنطقة.
مواضيع ذات صلة
اليونيفيل تواصل دعم سكان الجنوب: مشاريع صحية وإنمائية لتعزيز الثقة والاستقرار
lebanon 24
13/08/2025 00:44:16 Lebanon 24 Lebanon 24
فرح بحث مع اليونيفيل سبل دعم الدفاع المدني
lebanon 24
13/08/2025 00:44:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل": دعم مستمر للجيش وتعزيز الحوار مع السلطات المحلية
lebanon 24
13/08/2025 00:44:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" أكدت تعاونها الإعلامي مع "الوكالة الوطنية" في صور
lebanon 24
13/08/2025 00:44:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-08-12
16:51 | 2025-08-12
16:33 | 2025-08-12
16:24 | 2025-08-12
16:19 | 2025-08-12
16:15 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24