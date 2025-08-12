Advertisement

لبنان

هل سيشارك "الوزراء الشيعة" في جلسة الحكومة غدًا؟

Lebanon 24
12-08-2025 | 14:16
قال وزير العمل محمد حيدر خلال لقاء تلفزيوني أنّ العلاقة مع رئيس الحكومة نواف سلام جيدة والتواصل مستمر ونحن دائماً جاهزون لاتخاذ القرار الصائب لمصلحة البلد.
وعن المشاركة في جلسة الحكومة المزمع عقدها غدا، قال حيدر:"  نحن وزراء نمثل الطائفة الشيعية وسنشارك في جلسة الحكومة غداً خاصة وأنها تتناول ملفات إدارية مهمة".

وعن التحركات التي تحصل، عقب قرار الحكومة بحصر السلاح، أكّد حيدر أنّه "لن نقبل بتحويل المعركة مع العدو الإسرائيلي إلى الشارع أو الداخل اللبناني".
 
