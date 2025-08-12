هل سيشارك "الوزراء الشيعة" في جلسة الحكومة غدًا؟

Advertisement

قال خلال لقاء تلفزيوني أنّ العلاقة مع رئيس الحكومة جيدة والتواصل مستمر ونحن دائماً جاهزون لاتخاذ القرار الصائب لمصلحة البلد.وعن المشاركة في جلسة الحكومة المزمع عقدها غدا، قال حيدر:" نحن وزراء نمثل الطائفة وسنشارك في جلسة الحكومة غداً خاصة وأنها تتناول ملفات إدارية مهمة".وعن التحركات التي تحصل، عقب قرار الحكومة بحصر السلاح، أكّد حيدر أنّه "لن نقبل بتحويل المعركة مع العدو إلى الشارع أو الداخل اللبناني".