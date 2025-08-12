Advertisement

لبنان

عن غارة الناقورة.. هذه الحصيلة النهائية

Lebanon 24
12-08-2025 | 14:47
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة الناقورة أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
