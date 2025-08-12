Advertisement

لبنان

في لبنان.. إشكال بسبب النفايات وسقوط إصابات

Lebanon 24
12-08-2025 | 14:45
A-
A+
Doc-P-1403956-638906323924244785.png
Doc-P-1403956-638906323924244785.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال في بلدة بدنايل على خلفية خلاف حول رمي النفايات، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، حسب مندوبة "لبنان24".
Advertisement
 
وتطور الإشكال إلى إطلاق نار وتكسير سيارة تابعة لبلدية بدنايل.

 
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: أهالي طرابلس يستفيقون على روائح كريهة ودخان سام بسبب إحراق النفايات بشكل عشوائي
lebanon 24
13/08/2025 00:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: انقلاب آلية لجمع النفايات في حارة صيدا وسقوط جريحين
lebanon 24
13/08/2025 00:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال كبير في طرابلس... إطلاق نار وسقوط إصابات (صورة)
lebanon 24
13/08/2025 00:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بلدة الطيري - جنوب لبنان ومعلومات عن سقوط إصابات
lebanon 24
13/08/2025 00:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-08-12
16:51 | 2025-08-12
16:33 | 2025-08-12
16:24 | 2025-08-12
16:19 | 2025-08-12
16:15 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24