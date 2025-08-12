Advertisement

لبنان

الدفاع المدني يخمد حريقًا في خراج بلدة كفرتبنيت

Lebanon 24
12-08-2025 | 14:57
A-
A+
Doc-P-1403958-638906327659797272.png
Doc-P-1403958-638906327659797272.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عملت فرق الدفاع المدني من مراكز القليعة، جديدة مرجعيون، العيشية والنبطية، على إخماد حريق في خراج بلدة كفرتبنيت عند محلة طريق الخردلي التي تربط قضاءي مرجعيون بالنبطية، حيث ادت سرعة الهواء الى امتداد النيران بشكل سريع واتت على بعض الاشجار الحرجية واشجار الزيتون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من أحراج مشمش - حرار وصولاً إلى الهرمل... هكذا أخمد الدفاع المدني حريقًا هائلًا (فيديو)
lebanon 24
13/08/2025 00:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير في خراج بلدة عزة
lebanon 24
13/08/2025 00:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في خراج بلدة الشعيتية قضاء صور
lebanon 24
13/08/2025 00:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إخماد حرائق في مناطق عديدة.. بيانٌ من الدفاع المدني
lebanon 24
13/08/2025 00:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-08-12
16:51 | 2025-08-12
16:33 | 2025-08-12
16:24 | 2025-08-12
16:19 | 2025-08-12
16:15 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24