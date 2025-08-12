الدفاع المدني يخمد حريقًا في خراج بلدة كفرتبنيت

عملت فرق الدفاع المدني من مراكز ، ، العيشية والنبطية، على إخماد حريق في خراج بلدة كفرتبنيت عند محلة التي تربط قضاءي بالنبطية، حيث ادت سرعة الهواء الى امتداد النيران بشكل سريع واتت على بعض الاشجار الحرجية واشجار .

Advertisement