لبنان

إنقاذ طفل من الغرق في وقت قياسي!

Lebanon 24
12-08-2025 | 15:10
 تمكّن فريق مركز الزرارية التطوعي من إنقاذ طفل يبلغ من العمر سنة ونصف، وإنقاذه من الغرق. 
الطفل الذي تم إنقاذه، كاد يغرق ويفقد حياته، لولا وصول فريق الإنقاذ في وقت قياسي.

وفور الوصول، باشر الفريق بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، ليستعيد الصغير أنفاسه.

وفي دقائق معدودة، تم نقله إلى مستشفى الفقيه، ومن ثم إلى مستشفى الراعي وهو على قيد الحياة، وسط متابعة دقيقة للحالة حتى تسليمها بأمان للطاقم الطبي.
