إنقاذ طفل من الغرق في وقت قياسي!

تمكّن فريق من إنقاذ طفل يبلغ من العمر سنة ونصف، وإنقاذه من الغرق.

الطفل الذي تم إنقاذه، كاد يغرق ويفقد حياته، لولا وصول فريق الإنقاذ في وقت قياسي.



وفور الوصول، باشر الفريق بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، ليستعيد الصغير أنفاسه.



وفي دقائق معدودة، تم نقله إلى ، ومن ثم إلى وهو على قيد الحياة، وسط متابعة دقيقة للحالة حتى تسليمها بأمان للطاقم الطبي.