لبنان

جنوبا.. مسيّرة تستهدف دراجة نارية

Lebanon 24
12-08-2025 | 16:24
أفادت مندوبة "لبنان24" عن تنفيذ مسيّرة إسرائيلية غارتين بين زبقين وياطر لجهة الوادي.
وحسب المعلومات، فإنّ المسيرة استهدفت دراجة نارية، سقط على إثرها جريح، تم نقله إلى المستشفى.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24