جنوبا.. مسيّرة تستهدف دراجة نارية

أفادت مندوبة " " عن تنفيذ مسيّرة إسرائيلية غارتين بين زبقين وياطر لجهة الوادي.

وحسب المعلومات، فإنّ المسيرة استهدفت دراجة نارية، سقط على إثرها جريح، تم نقله إلى المستشفى.