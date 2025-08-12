Advertisement

لبنان

رفض صرف شيكات بالدولار

Lebanon 24
12-08-2025 | 17:57
رفضت مؤسسات مصرفية من الفئة الأولى، صرف شيكات بالدولار، صادرة عن مؤسسة مالية رفع الغطاء المالي الشرعي عنها مؤخراً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
