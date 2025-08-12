تجدد الكلام عن ضمانات لحزب الله

Advertisement

كتبت روزانا بو منصف في" النهار": استفزّت بمواقف مسؤوليها الذين لم يراعوا الحد الأدنى من احترام سيادة لبنان، حين أعلنوا رفضها قرار حصر السلاح بيد ، كما استفزّتهم بزيارة الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي ، مع استمرار هذه المواقف وتزامنها معها على نحو يتصف بالوقاحة والاستعلاء. وهذا ما دفع أوساطاً سياسية عدة إلى ضرورة وجوب مطالبة الدولة مسبقاً من إيران، التي طلبت مواعيد للاريجاني للقاء مسؤوليها، بسحب الكلام الذي صرّح به مسؤولون إيرانيون، إن لم يكن باعتذار مسبق قبل وصوله، وذاك في إطار تأكيد رفض لبنان أن يكون ساحة لتبادل الرسائل بين إيران وإسرائيل أو بينها وبين المنشغلة عنها وعن المفاوضات معها بالحوار مع والدول التي تحيط بإيران وتضعفها أكثر.بهذه الوتيرة من التصعيد الميداني من جانب " "، والتصعيد السياسي والإعلامي رفضاً لقرار الحكومة حصرية السلاح في يد ، يُخشى أن يصل لبنان مطلع أيلول المقبل إلى انقسام، إن لم يكن إلى داخلي حاد قد تستفيد منه في الدرجة الأولى من أجل تنفيذ ما يمكن أن تعجز الدولة اللبنانية عن تنفيذه، وفق ما توالت التحذيرات للبنان في معرض دفعه إلى التحرك من أجل استعادة قرار الدولة وسيادتها. وقد يستفيد منه البعض في الداخل من أجل خلط الأوراق أو من أجل إعادة فرض جدولة مختلفة لروزنامة الحكومة وأولوياتها. ولماذا مطلع أيلول المقبل؟ لأن في نهاية آب استحقاقين يُعمل على الاستفادة منهما في اتجاهات مختلفة: الأول هو إنجاز الجيش خطته من أجل ضمان حصرية السلاح في يده، والآخر هو التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب.وحتى الآن، ثمة موعد فاصل يتصل بزيارة مرتقبة للموفد الأميركي توم براك، وما إذا كانت يمكن أن تحمل ما يعاكس خشية كثر لجهة رمي لبنان بين أنياب إسرائيل وإيران من دون دعمه بما يضمن له مواصلة طريقه.