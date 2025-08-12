بدء التحقيق النيابي بملف الاتصالات

كتب كبريال مراد في" نداء الوطن": انطلق عمل لجنة التحقيق في ملف الاتصالات. فوفق معلومات "نداء الوطن" عقدت في الأيام الأخيرة اجتماعات بين المجلس النيابي ورئيس سهيل عبود وإدارة مجلس النواب. ويترافق ذلك مع استكمال جمع المعطيات والمستندات والمعلومات. واللجنة المؤلّفة من والنائبين غادة أيوب وابراهيم الموسوي، والتي شكّلت بموجب جلسة مجلس النواب بتاريخ 23 حزيران الماضي، وضعت آلية عملها، على أن يتمّ تعيين أمين السر في وقت قريب لتناط به مهمّة كتابة المحاضر. وبموجب المادة 141 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فللجنة التحقيق أن تطّلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة وأن تطلب تبليغها نسخًا عنها وأن تستمع إلى الإفادات وتطلب كل الإيضاحات التي ترى أنها تفيد التحقيق. وبينما يلتزم الصمت وسرية المداولات، فبحسب معلومات "نداء الوطن" استمعت اللجنة في الأيام الماضية إلى النائب حسن فضل اللّه، بصفته رئيسًا سابقًا للجنة الإعلام والاتصالات النيابية. وقد حصلت كذلك على مستندات ومعطيات من أكثر من نائب، سبق له أن عمل على الملف، أو اطّلع على حيثيات أمور فيه. وستواصل اللجنة اجتماعاتها البعيدة من الإعلام في الفترة المقبلة بجدّية، وسط معلومات عن أن الملف الذي أمامها "كبير"، وسيتم التعامل معه بعيدًا من الكيدية السياسية، وفقًا للأصول، في سياق التأسيس لمرحلة جديدة بالتحقيق والقضاء، بشفافية ونزاهة.

