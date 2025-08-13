Advertisement

لبنان

بالاعلام وصور نصرالله.. حزب الله يستقبل لاريجاني على طريق المطار

Lebanon 24
13-08-2025 | 00:42
A-
A+
Doc-P-1404060-638906678341950140.jpg
Doc-P-1404060-638906678341950140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجمّع العشرات من مناصري حزب الله، على طريق المطار تزامنًا مع وصول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى لبنان في إطار زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
ورفع المشاركون اعلام الحزب وصورًا للأمين العام السيد حسن نصرالله.
 
مواضيع ذات صلة
إنقسام لبناني عشية زيارة لاريجاني و"حزب الله" بصدد تنظيم استقبال شعبي له
lebanon 24
13/08/2025 13:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا الموعد.. لاريجاني سيزور ضريح نصرالله
lebanon 24
13/08/2025 13:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": بدء التجمع على طريق المطار لاستقبال أمين عام المجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني
lebanon 24
13/08/2025 13:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... 3 جرحى على طريق أنفاق المطار
lebanon 24
13/08/2025 13:23:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2025-08-13
06:10 | 2025-08-13
05:52 | 2025-08-13
05:38 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24