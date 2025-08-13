لاريجاني من بيروت: نسعى لتحقيق مصالح لبنان العليا

Advertisement

شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية علي لاريجاني على ان بلاده ستقف إلى جانب شعب العزيز في مختلف الظروف.لاريجاني وفي اول تصريح له لدى وصوله الى قال: "أحييكم تحية طيبة ايها الشعب اللبناني العزيز، ان ولبنان يتمتعان بحضارة عريقة وكان للبلدين منذ قرون طويلة تواصل وارتباطات قديمة وقوية، وهناك وشائج قوية ومتينة دوماً بين ثقافة وحضارة ايران ولبنان، وبفضل هذا الربط المتين بين البلدين هناك تضامن قوي ايضاً بين شعبي البلدين، وكلما يواجه لبنان اي نوع من المعاناة نحن نشعر بتلك المعاناة في ايران ايضاً".