لبنان
لاريجاني من بيروت: نسعى لتحقيق مصالح لبنان العليا
Lebanon 24
13-08-2025
|
01:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
علي لاريجاني على ان بلاده ستقف إلى جانب شعب
لبنان
العزيز في مختلف الظروف.
لاريجاني وفي اول تصريح له لدى وصوله الى
بيروت
قال: "أحييكم تحية طيبة ايها الشعب اللبناني العزيز، ان
ايران
ولبنان يتمتعان بحضارة عريقة وكان للبلدين منذ قرون طويلة تواصل وارتباطات قديمة وقوية، وهناك وشائج قوية ومتينة دوماً بين ثقافة وحضارة ايران ولبنان، وبفضل هذا الربط المتين بين البلدين هناك تضامن قوي ايضاً بين شعبي البلدين، وكلما يواجه لبنان اي نوع من المعاناة نحن نشعر بتلك المعاناة في ايران ايضاً".
تابع: "نحن دوماً نبحث ونسعى إلى تحقيق مصالح لبنان العليا. ولا يسعني كذلك الا ان اتقدم بجزيل الشكر بسبب حضور كافة ممثلي البرلمان اللبناني وكذلك الأعضاء في فصائل المقاومة
اللبنانية
وإن شاء الله طوال هذه الزيارة سألتقي بكم مجدداً واتحدث اليكم عن مجريات الأمور".
أضاف: "من المقرر ان اجري اليوم لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين الموقرين وفي مقدمتهم سألتقي رئيس الجمهورية وكذلك سألتقي رئيس مجلس النواب ورئيس
مجلس الوزراء
".
وكان لاريجاني قد وصل صباح اليوم الاربعاء الى مطار رفيق
الحريري
الدولي في بيروت حيث استقبله ممثل
وزارة الخارجية
رودريغ خوري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، وفد من حركة "أمل" ممثلا رئيس مجلس النواب
نبيه بري
ضم عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان وعضو المكتب السياسي في الحركة الدكتور طلال حاطوم، وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي، أحمد عبد الهادي ممثل حركة "حماس" في لبنان ووفد من حركة "الجهاد الاسلامي" ضم احسان عطايا ومحفوظ منور.
تابع
