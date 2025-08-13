حادث سير في عاليه.. هذه تفاصيله

Advertisement

ادى حادث سير على طريق عام عاليه الى انزلاق شاحنة بعد اصطدامها بشاحنة أخرى، ما أدى إلى أضرار مادية وتعطّل حركة السير في المحلة، بحسب ما افادت مندوبة " ".