ارسلان يوازن الواقع الدرزي

استطاع رئيس " اللبناني" أن يُمسك العصا من الوسط في مقاربة الواقع الدرزي المتأزم، خصوصًا في ظل تطورات والانقسام الدرزي اللبناني حول الموقف مما يحصل.لم يذهب إلى خطاب تحريضي قد ينعكس سلبًا على الساحة وللتعايش الدرزي مع باقي المكونات، وفي الوقت نفسه اتخذ موقفًا واضحًا في دعم أهالي السويداء من دون أن يواجههم بمواقف معارضة لخياراتهم.هذا التوازن في الخطاب والموقف جعله يحظى بقبول لدى مختلف الأطراف، ما يفتح الباب أمام إمكانية لعبه دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة، خصوصًا إذا استمر التوتر في الجبل السوري وتقاطعت التداعيات مع الساحة اللبنانية الداخلية.