Advertisement

لبنان

في زيارة تعارف... جعجع يستقبل سفير أوكرانيا الجديد في معراب

Lebanon 24
13-08-2025 | 01:41
A-
A+
Doc-P-1404087-638906714351842053.jpg
Doc-P-1404087-638906714351842053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، سفير أوكرانيا الجديد رومان هورياينوف في زيارة تعارف، بحضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية طوني درويش.
Advertisement

بحث المجتمعون، في مختلف التطورات في لبنان والمنطقة، إلى مستجدات الحرب في أوكرانيا.

وقد نقل السفير تحية وزير الخارجية الأوكراني لجعجع، والذي كان سبق وزاره في معراب، كما أهداه لوحة لميدان الاستقلال في العاصمة كييف وما يمثله من رمزية في تاريخ أوكرانيا الحديث.
مواضيع ذات صلة
جعجع استقبل مجالس بلدية من عاليه والمنية الشوف في معراب
lebanon 24
13/08/2025 13:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشال عون يستقبل سفير تونس في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه
lebanon 24
13/08/2025 13:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع استقبل السفير التونسي وناقشا المستجدات
lebanon 24
13/08/2025 13:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي استقبل سفير الجمهورية التونسية في زيارة وداعية
lebanon 24
13/08/2025 13:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2025-08-13
06:10 | 2025-08-13
05:52 | 2025-08-13
05:38 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24