في زيارة تعارف... جعجع يستقبل سفير أوكرانيا الجديد في معراب

استقبل " " في معراب، سفير الجديد هورياينوف في زيارة تعارف، بحضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية طوني .بحث المجتمعون، في مختلف التطورات في والمنطقة، إلى مستجدات الحرب في أوكرانيا.وقد نقل السفير تحية الأوكراني لجعجع، والذي كان سبق وزاره في معراب، كما أهداه لوحة لميدان في العاصمة وما يمثله من رمزية في تاريخ أوكرانيا الحديث.