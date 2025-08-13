Advertisement

لبنان

في حصيلة نهائية.. جريحان في الاستهداف الاسرائيلي لزبقين

Lebanon 24
13-08-2025 | 02:06
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة نارية ليل أمس في بلدة زبقين قضاء صور أدت إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة.
