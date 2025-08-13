Advertisement

لبنان

معمل نفايات بلا ترخيص… نائب يطالب وزيرة البيئة باتخاذ تدابير حاسمة ورادعة

Lebanon 24
13-08-2025 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1404098-638906742099761862.jpg
Doc-P-1404098-638906742099761862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتصل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد بوزيرة البيئة تمارا الزين، طالب خلاله الوزارة بـ"اتخاذ تدابير حاسمة ورادعة تضع حدا نهائيًا للجرائم البيئية الخطيرة والمستمرة التي يرتكبها معمل النفايات في صيدا منذ اعوام".
Advertisement


وأشار سعد إلى أن "المعمل  لا يملك ترخيصًا من وزارة الصناعة، ومع ذلك يتقاضى مبالغ طائلة من الخزينة العامة بموجب فواتير موقعة من اتحاد بلديات صيدا  الزهراني، وهي أموال لا يستحقها، إذ إنه يكدّس النفايات بدلًا من معالجتها"، لافتا إلى أن "الاتحاد لا يراقب كميات النفايات الداخلة إلى المعمل، ويوقّع على الفواتير من دون أي تدقيق أو رقابة، ما يجعلنا أمام جرائم بيئية ومالية وإدارية وملفات فساد من دون حسيب أو رقيب".



وأوضح أن "النفايات غير المعالجة التي يراكمها المعمل، والتي تحولت إلى ما يشبه جبال النفايات، تسببت في حرائق متكررة، كان آخرها الحريق الأخير الذي اندلع مؤخرًا"، محذرا من أن "هذه الحوادث ستستمر إذا لم يُعالج الوضع جذريًا".



من جهتها، وعدت الوزيرة الزين بـ"متابعة الملف ومعالجته بالجدية والسرعة المطلوبتين".
مواضيع ذات صلة
منظمة التعاون الإسلامي دانت الاعتداءات الإسرائيلية على إيران ودول أخرى وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ تدابير رادعة ضد "إسرائيل"
lebanon 24
13/08/2025 13:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يطالب الأوروبيين باتخاذ تدابير واضحة على خلفية قمة بوتين وترامب
lebanon 24
13/08/2025 13:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد بلديات جرد القيطع بحث مع وزيرة البيئة تطوير إدارة النفايات
lebanon 24
13/08/2025 13:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الجمهوري جو ويلسون: يجب على رئيس الوزراء العراقي اتخاذ إجراء حاسم وإلا سيواجه عواقب وخيمة
lebanon 24
13/08/2025 13:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2025-08-13
06:10 | 2025-08-13
05:52 | 2025-08-13
05:38 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24