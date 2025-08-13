Advertisement

لبنان

من أجل لاريجاني.. ماذا شهد "واتسآب"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-08-2025 | 03:15
A-
A+

Doc-P-1404107-638906751534206381.jpg
Doc-P-1404107-638906751534206381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُلم أن "حزب الله" لم يوجه أي دعوة رسمية "علنية" باسمه لاستقبال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، الذي وصلَ صباح اليوم الأربعاء إلى بيروت في زيارة رسمية سيلتقي خلالها الرؤساء الـ3.
Advertisement
 
 
وذكرت المعلومات أنَّ المواطنين الذين استقبلوه في المطار نفذوا خطوتهم بناءً لدعوات وُزّعت بكثافة على "واتسآب" خلال الأيام الماضية، فيما بارك مسؤولو "الحزب" هذه الخطوة وأيدوها بشكل مُطلق من دون أن يكون للحزب أيّ دعوة مباشرة للاستقبال.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
كواليس لقاء بعبدا... ماذا أبلغ الرئيس عون لاريجاني؟
lebanon 24
13/08/2025 13:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
lebanon 24
13/08/2025 13:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني في بيروت اليوم: تهدئة ام التفاف على قرار "حصرية السلاح"؟
lebanon 24
13/08/2025 13:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف واعتداءات.. ماذا شهد جنوب لبنان مساء؟
lebanon 24
13/08/2025 13:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2025-08-13
06:10 | 2025-08-13
05:52 | 2025-08-13
05:38 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24