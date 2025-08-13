Advertisement

لبنان

عون: خدمة الإنسان لاخيه الإنسان أسمى العطاءات وانبلها

Lebanon 24
13-08-2025 | 03:08
Doc-P-1404116-638906765622271030.jpg
Doc-P-1404116-638906765622271030.jpg photos 0
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفد جمعية الإسعاف اللبنانية حيث أكد أمامهم ان خدمة الإنسان لاخيه الإنسان بغض النظر عن الانتماءات السياسية او الدينية هي أسمى العطاءات وانبلها.
ومن زوار بعبدا الرئيس عون النائب ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب " القوات اللبنانية " الدكتور سمير جعجع وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية.
 
