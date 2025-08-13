Advertisement

لبنان

بعد "التطاول" على عمل لجنة الإدارة والعدل… عبدالله يعلّق

Lebanon 24
13-08-2025 | 03:06
Doc-P-1404117-638906765719169384.jpg
Doc-P-1404117-638906765719169384.jpg photos 0
 كتب النائب بلال عبد الله عبر حسابه على منصة "اكس":
"ان تطاول الأستاذ نزار صاغية على عمل لجنة الإدارة والعدل، التي يشرفني أن أكون عضوا فيها منذ ٧ سنوات، وإستخدامه تعابير والفاظ تعكس ثقافته وتهذيبه وعمق ارتباطه وتبعيته المعروفة، لن تقلل من أهمية الإنجاز التاريخي للجنتنا، ولن ندخل في سجال وشرح التسوية التي وصلنا اليها، اقله نحن عملنا مجانا".
