بعد "التطاول" على عمل لجنة الإدارة والعدل… عبدالله يعلّق

Advertisement

"ان تطاول الأستاذ على عمل والعدل، التي يشرفني أن أكون عضوا فيها منذ ٧ سنوات، وإستخدامه تعابير والفاظ تعكس ثقافته وتهذيبه وعمق ارتباطه وتبعيته المعروفة، لن تقلل من أهمية الإنجاز التاريخي للجنتنا، ولن ندخل في سجال وشرح التسوية التي وصلنا اليها، اقله نحن عملنا مجانا".