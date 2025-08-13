Advertisement

لبنان

خلال الـ24 ساعة الماضية… كم بلغ عدد مهمّات الدفاع المدني؟

Lebanon 24
13-08-2025 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1404119-638906767213441863.jpg
Doc-P-1404119-638906767213441863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بان عناصرها نفذت 103 مهمات خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:
Advertisement

اخماد حرائق: 68: أعشاب: 41، أشجار مثمرة: 3، أحراج: 5، منازل: 4، كهرباء: 4، مؤسسات: 4، نفايات: 4، آليات متنوعة: 3

انقاذ: 1

اسعاف: 17: حالات طارئة: 9، حوادث سير: 3، نقل مرضى: 5

خدمات عامة: 9

سلامة عامة: 8
مواضيع ذات صلة
خلال الـ24 ساعة الماضية... كم بلغ عدد مهام الدفاع المدني؟
lebanon 24
13/08/2025 13:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: 106 مهمات خلال ال24 ساعة الماضية
lebanon 24
13/08/2025 13:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: 132 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
13/08/2025 13:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: 106 مهمات خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
13/08/2025 13:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2025-08-13
06:10 | 2025-08-13
05:52 | 2025-08-13
05:38 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24