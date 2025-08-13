خلال الـ24 ساعة الماضية… كم بلغ عدد مهمّات الدفاع المدني؟

Advertisement

أفادت بان عناصرها نفذت 103 مهمات خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:اخماد حرائق: 68: أعشاب: 41، أشجار مثمرة: 3، أحراج: 5، منازل: 4، كهرباء: 4، مؤسسات: 4، نفايات: 4، آليات متنوعة: 3انقاذ: 1اسعاف: 17: حالات طارئة: 9، حوادث سير: 3، نقل مرضى: 5خدمات عامة: 9سلامة عامة: 8