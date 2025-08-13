Advertisement

لبنان

بعد انقطاع الكهرباء والتكييف في المطار... بيان من "الطيران المدني"

Lebanon 24
13-08-2025 | 03:12
A-
A+
Doc-P-1404121-638906770512070012.jpg
Doc-P-1404121-638906770512070012.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، بأنه "في خضم موجة حرّ قاسية، ومع تسجيل المطار ذروة موسم السفر لهذا العام، شهد مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت انقطاعاً في التيار الكهربائي انعكس تراجعاً في قدرة التكييف، في وقت ارتفع فيه عدد المغادرين إلى نحو عشرين ألف مسافر يومياً، أي ما يقارب ضعف المعدّل في الشهر الماضي، فيما بلغ عدد القادمين حوالى أربعة عشر ألفاً يومياً".
Advertisement

وقالت: " تزامن ذلك مع بدء توافد أعداد كبيرة من المسافرين المتوجّهين إلى العراق لأداء زيارة الأربعين، حيث يُتوقّع أن يغادر خلال الأسبوع الحالي نحو اثني عشر ألف شخص ويعودوا في نهايته، إلى جانب استقبال ما يقارب ثمانية آلاف سائح عراقي، مستفيدين من العروض التي أطلقتها شركات الطيران لملء الطائرات القادمة".


وأوضحت أنه "أمام هذا الضغط الاستثنائي على مرافق المطار، يتابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني التنسيق الوثيق مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي ومؤسسة كهرباء لبنان لمعالجة تداعيات الانقطاع وتنفيذ حلول جذرية تضمن تغذية كهربائية مستقرة وموثوقة تحول دون تكراره".


أضافت: "وإذ تعبّر المديرية عن أسفها لأي إزعاج أو تأخير طال الركاب أو العاملين في المطار، تؤكد تعاونها مع الجهات المختصة لضمان استقرار العمل في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت".


وختمت: "كما تثمن المديرية تفهّم المسافرين وصبرهم، وتحيّي الجهود الاستثنائية التي بذلها العاملون في المطار والأجهزة الأمنية والخدماتية خلال هذه الساعات الصعبة".
مواضيع ذات صلة
رويترز: هيئة الطيران المدني الروسية تعلق الرحلات من مطار سوتشي بعد الهجوم الأوكراني لضمان سلامة الطيران
lebanon 24
13/08/2025 13:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الطيران المدني السوري: تحويل مطار المزا العسكري إلى مطار مدني
lebanon 24
13/08/2025 13:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: انقطاع الكهرباء عن 8 آلاف منزل في أسدود بعد القصف الصاروخي الإيراني
lebanon 24
13/08/2025 13:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: انقطاع الكهرباء في شمال طهران بعد قصف إسرائيلي
lebanon 24
13/08/2025 13:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:15 | 2025-08-13
06:10 | 2025-08-13
05:52 | 2025-08-13
05:38 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
05:21 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24