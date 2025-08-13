Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة… إقفال صيدليتين بيطريتين بالشمع الأحمر

Lebanon 24
13-08-2025 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1404132-638906791748055441.jpg
Doc-P-1404132-638906791748055441.jpg photos 0
نفّذ مكتب أمن الدولة في البقاع الغربي، بمؤازرة مندوب من وزارة الزراعة، بتاريخ 8 آب 2025، وبناءً على إشارة القضاء، جولة كشف ميدانية على عدد من الصيدليات البيطرية في المنطقة.
وخلال عملية الكشف، تم إقفال صيدليتين بيطريتين في قضاء البقاع الغربي بالشمع الأحمر، وذلك في إطار جهود ضبط وتنظيم عمل الصيدليات البيطرية والتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يضمن سلامة المنتجات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية.

وأكدت وزارة الزراعة أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشددة على استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية لضمان تطبيق القوانين والحفاظ على سلامة القطاع البيطري في لبنان.
