في هذه المنطقة… إقفال صيدليتين بيطريتين بالشمع الأحمر

نفّذ في ، بمؤازرة مندوب من ، بتاريخ 8 آب 2025، وبناءً على إشارة ، جولة كشف ميدانية على عدد من الصيدليات البيطرية في المنطقة.وخلال عملية الكشف، تم إقفال صيدليتين بيطريتين في بالشمع الأحمر، وذلك في إطار جهود ضبط وتنظيم عمل الصيدليات البيطرية والتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يضمن سلامة المنتجات البيطرية وحماية الحيوانية.وأكدت وزارة الزراعة أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشددة على استمرار التعاون مع والسلطات القضائية لضمان تطبيق القوانين والحفاظ على سلامة القطاع البيطري في .