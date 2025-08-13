35
لبنان
وفد قيادي من "حزب الله" التقى قيادة "جبهة العمل الإسلامي".. هذا ما قيل عن "السلاح"
Lebanon 24
13-08-2025
|
03:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد قيادي من "
حزب الله
" برئاسة عضو المجلس السياسي - مسؤول ملف العلاقات الإسلامية
الشيخ عبد
المجيد عمّار يرافقه المعاون المحامي علي المولى المركز
الرئيسي
لـ"جبهة العمل الإسلامي" في
بيروت
وكان في استقبالهم المنسّق العام للجبهة الشيخ الدكتور زهير الجعيد ـ أمين سر
الجبهة
الشيخ شريف توتيو وأعضاء قيادة الجبهة: الشيخ
عبد الله
جبري، المحامي محمّد ملص، بسّام الزين والخبير حسين كلش.
تم البحث بحسب بيان، "في الشؤون الإسلامية العامة، وفي تطوّرات الساحة الداخلية والإقليميّة، وما تحمله من مواقف تصعيدية خطيرة لجهة القرارات المتسرّعة والخطيرة في آن الصادرة عن الحكومة فيما خصّ حصرية السلاح والطلب من
الجيش اللبناني
وضع خطّة لهذا الأمر دون الإلتفات إلى ما يقترفه العدو من جرائم وانتهاكات واعتداءات وخروقات واغتيالات يوميّة في حق
لبنان
وشعبه وحريته وسيادته، ودون الطلب من
قيادة الجيش
اللبناني بضرورة وضع خطّة عمليّة أيضاً في كيفيّة مواجهة هذا العدو اليهودي الصهيوني المجرم المتغطرس الذي يسعى بفرض أجندته على لبنان قهراً بقوّة السلاح والإعتداءات اليوميّة المكشوفة دون رادعٍ أو حسيبٍ من أحد".
اضاف البيان : "كذلك تمّ البحث في عدوان الإبادة الجماعيّة المستمر على قطاع غزّة العزّة، والذي أخذ منحىً خطيراً للغاية من خلال جريمة العصر غير المسبوقة وحرب التجويع التي فاقت كلّ تصوّر، إضافة إلى القصف اليومي للقطاع من أقصاه إلى أقصاه بصواريخ الطائرات والقذائف الثقيلة والمحرّمة دوليّاً، ما يستدعي ضرورة التدخل الدولي والعالمي والعربي والإسلامي لوقف تلك المذبحة والمحارق الكبرى التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني اليوم".
