وفد قيادي من "حزب الله" التقى قيادة "جبهة العمل الإسلامي".. هذا ما قيل عن "السلاح"

Advertisement

تم البحث بحسب بيان، "في الشؤون الإسلامية العامة، وفي تطوّرات الساحة الداخلية والإقليميّة، وما تحمله من مواقف تصعيدية خطيرة لجهة القرارات المتسرّعة والخطيرة في آن الصادرة عن الحكومة فيما خصّ حصرية السلاح والطلب من وضع خطّة لهذا الأمر دون الإلتفات إلى ما يقترفه العدو من جرائم وانتهاكات واعتداءات وخروقات واغتيالات يوميّة في حق وشعبه وحريته وسيادته، ودون الطلب من اللبناني بضرورة وضع خطّة عمليّة أيضاً في كيفيّة مواجهة هذا العدو اليهودي الصهيوني المجرم المتغطرس الذي يسعى بفرض أجندته على لبنان قهراً بقوّة السلاح والإعتداءات اليوميّة المكشوفة دون رادعٍ أو حسيبٍ من أحد".اضاف البيان : "كذلك تمّ البحث في عدوان الإبادة الجماعيّة المستمر على قطاع غزّة العزّة، والذي أخذ منحىً خطيراً للغاية من خلال جريمة العصر غير المسبوقة وحرب التجويع التي فاقت كلّ تصوّر، إضافة إلى القصف اليومي للقطاع من أقصاه إلى أقصاه بصواريخ الطائرات والقذائف الثقيلة والمحرّمة دوليّاً، ما يستدعي ضرورة التدخل الدولي والعالمي والعربي والإسلامي لوقف تلك المذبحة والمحارق الكبرى التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني اليوم".