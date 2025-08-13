في كفركلا.. توقيف سارق

Advertisement

تمكنت شعبة الاستقصاء في من توقيف اللبناني ر.خ.ع في بلدة كفركلا بجرم السرقة، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد أحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مخفر .