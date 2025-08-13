Advertisement

لبنان

في كفركلا.. توقيف سارق

Lebanon 24
13-08-2025 | 04:06
تمكنت شعبة الاستقصاء في قوى الأمن الداخلي من توقيف اللبناني ر.خ.ع في بلدة كفركلا بجرم السرقة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
 وقد أحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مخفر برج الملوك.
 
