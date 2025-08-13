اتحادات النقل البري للترانزيت: لتوسيع دائرة الاتفاقيات والتفاهمات الخاصة بقطاع النقل

Advertisement

اعلن اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير، في بيان، ان "العمل الذي قام به الوفد اللبناني الذي ترأسه الدكتور احمد تامر في العاصمة وما عقد من اجتماعات للجنة الفنية السورية المشتركة للنقل البري امر يدعو الى التفاؤل".وقال: "كنا قد نقلنا الى الدكتور تامر و المسؤولين في وزاره النقل، في وقت سابق وفي وقفاتنا على الارض مع رفاقنا في القطاع قطاع الترانزيت والنقل، هذه المطالب وهذه التي نؤكد ضرورتها واهميتها".تابع:"انه من الاهمية بمكان ان يتفق الجانبان اللبناني والسوري على هذه الاجراءات والتي تتضمن مسألة مناقشة الاوزان المحورية والحمولات، وتقديم التسهيلات الممكنة للشاحنات ذات الخمسة محاور او اكثر، وإعادة النظر بضريبة العبور للشاحنات في الأراضي السورية وتهيئة البنى التحتية وإعادة تعديل بيانات الشحن الى جانب الزام مراكز الانطلاق بالمكاتب المعتمدة".اضاف:"اننا اذ نشيد بعمل وزارة النقل في هذا المجال، شاكرين ومرحبين، نرى ضرورة العمل والمسارعة الى توسيع دائرة الاتفاقيات والتفاهمات الخاصة بقطاع النقل لتشمل الاردن والعراق وصولا الى عمق العربيه ودول العربي، ومعالجة الاشكالات التي يعاني منها اسطول النقل اللبناني في هذه الدول في اسرع وقت ممكن".وختم مؤكدا ان "مطالب قطاع النقل وخصوصا الترانزيت، هي أساسية وليس على مستوى النقل فقط، بل على مستوى الاقتصاد والتبادل التجاري بين والدول العربية كافة ، فلا تصدير معافى من دون قطاع نقل قوي، ولا استيراد قويا من دون قطاع نقل معافى".