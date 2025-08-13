Advertisement

لبنان

وزير الزراعة دان الاعتداء على صيادي الناقورة: جرائم ليست معزولة

Lebanon 24
13-08-2025 | 04:27
اعرب وزير الزراعة نزار هاني خلال اتصال برئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان الشيخ جهاد بلوق، عقب العدوان على الصيادين في منطقة الناقورة عن إدانته "للاعتداء الذي تعرض له الصيادون في الناقورة، والذي أدى إلى إصابات بالغة في صفوف عدد منهم".
وأكد هاني أنّ "هذه الجرائم ليست معزولة، بل تتقاطع مع سلسلة اعتداءات ممنهجة يتعرض لها المزارعون اللبنانيون، تطال أرواحهم وممتلكاتهم بهدف النيل من صمودهم".


كما شدّد على وقوفه الكامل إلى جانب المزارعين والصيادين الصامدين في وجه الاحتلال الغاشم، مثمّناً دورهم الوطني في حماية الأرض والمياه.


