وزير الزراعة دان الاعتداء على صيادي الناقورة: جرائم ليست معزولة

اعرب خلال اتصال برئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في الشيخ جهاد بلوق، عقب العدوان على الصيادين في منطقة عن إدانته "للاعتداء الذي تعرض له الصيادون في الناقورة، والذي أدى إلى إصابات بالغة في صفوف عدد منهم".وأكد هاني أنّ "هذه الجرائم ليست معزولة، بل تتقاطع مع سلسلة اعتداءات ممنهجة يتعرض لها المزارعون اللبنانيون، تطال أرواحهم وممتلكاتهم بهدف النيل من صمودهم".كما شدّد على وقوفه الكامل إلى جانب المزارعين والصيادين الصامدين في وجه الغاشم، مثمّناً دورهم الوطني في حماية الأرض والمياه.