لبنان

بعد انقطاع طويل… أول رحلة للخطوط الجوية الجزائرية تصل بيروت غدًا

Lebanon 24
13-08-2025 | 04:47
Doc-P-1404156-638906827044981731.jpeg
Doc-P-1404156-638906827044981731.jpeg photos 0
تصل إلى بيروت عند الثانية والربع بعد ظهر يوم غد الخميس أول رحلة للخطوط الجوية الجزائرية بعد انقطاع طويل، تنفيذًا لوعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للرئيس جوزيف عون، وسيستقبل الطائرة السفير الجزائري كمال بو شامة.
 كما يصل على متن الرحلة سفير لبنان في الجزائر محمد حسن، في ختام مهمته الديبلوماسية التي أسهمت في خدمة لبنان في أكثر من ملف، وفي مراحل بالغة الصعوبة.


 ومن المقرر أن يقدم السفير حسن للرئيس تبون هدية رمزية عبارة عن 100 شجرة أرز.

