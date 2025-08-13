بعد انقطاع طويل… أول رحلة للخطوط الجوية الجزائرية تصل بيروت غدًا

Advertisement

تصل إلى عند الثانية والربع بعد ظهر يوم غد الخميس أول رحلة للخطوط الجوية الجزائرية بعد انقطاع طويل، تنفيذًا لوعد للرئيس ، وسيستقبل الطائرة السفير كمال بو شامة.كما يصل على متن الرحلة في ، في ختام مهمته الديبلوماسية التي أسهمت في خدمة في أكثر من ملف، وفي مراحل بالغة الصعوبة.ومن المقرر أن يقدم السفير حسن للرئيس تبون هدية رمزية عبارة عن 100 شجرة أرز.