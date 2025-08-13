بعد توقّف أنظمتها الإلكترونيّة... هذا ما أعلنته وزارة الماليّة

أصدرت البيان التالي:

يهمّ وزارة المالية أن تعلم المكلفين وكل المعنيين الذين يستخدمون أنظمتها الالكترونية، أن هذه الأنظمة، أعيدت الى العمل بعد توقف قسري ، امتد لقرابة ثلاث ساعات، وذلك نتيجة التحميل المتزايد على المولدات الكهربائية، جراء الظروف المناخية الحارة والاستعانة المتواصلة بالمولدات لتوليد الطاقة.

وعليه تؤكد أنه بات بإمكان المستخدمين لهذه الأنظمة لجهة تقديم التصاريح العودة اليها، بعدما أعيد وضعها في الخدمة بشكل طبيعي، على أن تكون سارية اعتباراً من الساعة الواحدة بعد الظهر.

إن الوزارة اذ تأسف لهذا التوقف القسري تأمل من المعنيين تفهم الواقع الخارج عن ارادتها.