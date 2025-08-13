Advertisement

لبنان

بعد لقاء لاريجاني بعون... ماذا كشفت مصادر رئاسة الجمهوريّة؟

13-08-2025 | 05:38
أفادت مصادر رئاسة الجمهورية أن "المحادثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي لاريجاني كانت إيجابية وجيدة". 
وأضافت المصادر لـ"الحدث" أن "لاريجاني أوضح أن مواقفه تعكس موقف إيران الرسمي". 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24