Advertisement

لبنان

من أشرف شخصيّاً على كلّ التفاصيل اللوجيستية التي رافقت وصول لاريجاني إلى لبنان؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-08-2025 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1404202-638906901568588531.jpg
Doc-P-1404202-638906901568588531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أشرف شخصياً على كلّ التفاصيل اللوجيستية التي رافقت وصول السيّد علي لاريجاني منذ لحظة هبوط طائرته الخاصة في أرض المطار وحتى خروجه وقد وبقي مستشاروه على اتصال مفتوح مع قيادتيّ الجيش وجهاز أمن المطار لهذه الغاية.
Advertisement
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وصول الأمين العام الجديد للمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان
lebanon 24
13/08/2025 16:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل وصول لاريجاني إلى لبنان.. تغريدة للسفير الإيراني
lebanon 24
13/08/2025 16:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: سأجري محادثات مع مسؤولين لبنانيين وشخصيات مؤثرة وسنعزز العلاقات التجارية مع لبنان
lebanon 24
13/08/2025 16:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول لاريجاني الى عين التينة للقاء الرئيس بري
lebanon 24
13/08/2025 16:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-08-13
09:28 | 2025-08-13
09:24 | 2025-08-13
09:20 | 2025-08-13
09:13 | 2025-08-13
09:00 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24