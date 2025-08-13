Advertisement

لبنان

طنانه: باقون على العهد مع المقاومة حتى النصر الأكيد

Lebanon 24
13-08-2025 | 07:00
أكد رئيس التجمع اللبناني العربي عصام طنانه، في بيان بمناسبة الذكرى الـ19 لانتصار حرب تموز والذكرى الـ15 لتأسيس التجمع، أن انطلاقته كانت من أمام ضريح القائد الشهيد عماد مغنية، قائلاً: "ما زلنا وسنبقى أبناء المقاومة وبيئتها الوطنية الحاضنة، وغايتنا نشر ثقافة المقاومة".
وأشار طنانه إلى أن مقاومة أبطال مثل خالد علوان وهادي نصرالله وغيرهم حررت لبنان عام 2000 وانتصرت عام 2006، مؤكداً أن مشروع إسقاط المقاومة وفك معادلة الجيش والشعب والمقاومة لن ينجح.
 
وشدد على أن "قوة العزة والكرامة لا تُنزع"، معلناً دعم استراتيجية دفاعية وطنية وتزويد الجيش بكل أنواع السلاح.
وختم بتحية للشهداء والمقاومين، مجدداً العهد مع سيد المقاومة السيد حسن نصرالله، والرئيس نبيه بري، والشيخ نعيم قاسم، حتى "النصر الأكيد".
