طنانه: باقون على العهد مع المقاومة حتى النصر الأكيد

أكد رئيس التجمع اللبناني العربي عصام طنانه، في بيان بمناسبة الذكرى الـ19 لانتصار حرب والذكرى الـ15 لتأسيس التجمع، أن انطلاقته كانت من أمام ضريح القائد الشهيد عماد مغنية، قائلاً: "ما زلنا وسنبقى أبناء وبيئتها الوطنية الحاضنة، وغايتنا نشر ثقافة المقاومة".

وأشار طنانه إلى أن مقاومة أبطال مثل خالد علوان وهادي وغيرهم حررت عام 2000 وانتصرت عام 2006، مؤكداً أن مشروع إسقاط المقاومة وفك معادلة الجيش والشعب والمقاومة لن ينجح.

وشدد على أن "قوة العزة والكرامة لا تُنزع"، معلناً دعم استراتيجية دفاعية وطنية وتزويد الجيش بكل أنواع السلاح.

وختم بتحية للشهداء والمقاومين، مجدداً مع سيد المقاومة السيد ، والرئيس ، والشيخ نعيم ، حتى "النصر الأكيد".