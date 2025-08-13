عطلة عيد انتقال السيدة العذراء… الصحف تحتجب السبت

أعلنت نقابة الصحافة في بيان، أنه بمناسبة عيد "انتقال السيدة " يوم الجمعة 15 آب 2025، ستتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم، لتحتجب صباح السبت 16 آب، وذلك عملاً بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في .

