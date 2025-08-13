Advertisement

لبنان

عطلة عيد انتقال السيدة العذراء… الصحف تحتجب السبت

Lebanon 24
13-08-2025 | 07:09
أعلنت نقابة الصحافة في بيان، أنه بمناسبة عيد "انتقال السيدة العذراء" يوم الجمعة 15 آب 2025، ستتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم، لتحتجب صباح السبت 16 آب، وذلك عملاً بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان.
