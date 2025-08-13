Advertisement

لبنان

علما الشعب تحتضن لقاء سلام مع اليونيفيل

Lebanon 24
13-08-2025 | 07:11
Doc-P-1404215-638906912449613149.png
Doc-P-1404215-638906912449613149.png photos 0
شهدت بلدة علما الشعب في قضاء صور لقاءً جامعاً في قاعة كنيسة مار إلياس، جمع فعاليات دينية ورؤساء بلديات وممثلين عن المجتمع المدني وعناصر من قوة "اليونيفيل".
ترأس اللقاء قائد "اليونيفيل" اللواء ديوداتو أبانيارا، بحضور قائد القطاع الغربي العميد ديفيد كولوسي، ورئيس البلدية. وألقى سفير السلام العالمي ورئيس جمعية "تنمية السلام العالمي" حسين غملوش كلمة أكد فيها أهمية نشر ثقافة السلام والتعاون الإنمائي، فيما شدد قائد "اليونيفيل" على التزام البعثة بدعم الاستقرار في الجنوب وتعزيز الروابط مع الأهالي.
وحظيت المناسبة بتفاعل إيجابي من الحضور، الذين أشادوا بدور هذه المبادرات في ترسيخ السلم الأهلي وصمود البلدات الجنوبية، فيما تواصل الجمعية دورها في بناء الشراكات وإطلاق برامج تدعم السلام والتنمية المستدامة.
