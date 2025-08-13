علما الشعب تحتضن لقاء سلام مع اليونيفيل

شهدت بلدة في لقاءً جامعاً في قاعة ، جمع فعاليات دينية ورؤساء بلديات وممثلين عن وعناصر من قوة "اليونيفيل".

ترأس اللقاء قائد "اليونيفيل" اللواء ، بحضور قائد القطاع العميد ديفيد كولوسي، ورئيس البلدية. وألقى سفير السلام العالمي ورئيس جمعية "تنمية السلام العالمي" حسين كلمة أكد فيها أهمية نشر ثقافة السلام والتعاون الإنمائي، فيما شدد قائد "اليونيفيل" على البعثة بدعم الاستقرار في الجنوب وتعزيز الروابط مع الأهالي.

وحظيت المناسبة بتفاعل إيجابي من الحضور، الذين أشادوا بدور هذه المبادرات في ترسيخ السلم الأهلي وصمود البلدات الجنوبية، فيما تواصل الجمعية دورها في بناء الشراكات وإطلاق برامج تدعم السلام والتنمية المستدامة.