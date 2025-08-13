طرابلس ترفع الصوت: اغتيال الصحافيين في غزة جريمة حرب

Advertisement

شهدت لقاءً تضامنيًا حاشدًا مع إعلاميي غزة، استنكارًا لاغتيال الصحافيين واستهداف المؤسسات الإعلامية من قبل . حضر اللقاء شخصيات سياسية ودينية وإعلامية ونقابية، وأكد المتحدثون أنّ استهداف الإعلاميين هو محاولة ممنهجة لطمس الحقيقة وإسكات صوت الميدان.الكلمات شددت على أنّ حرية الصحافة حق مقدس، وأن ما يتعرض له الصحافيون في غزة يشكل جريمة حرب موصوفة تستوجب تحركًا عاجلًا من . وطالب المشاركون بتحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، كما دعوا المؤسسات الحقوقية والإعلامية حول العالم إلى التضامن وممارسة الضغط لوقف هذه الانتهاكات.واختتم اللقاء بتوجيه رسالة مفتوحة إلى ، دعت إلى إدراج جرائم استهداف الصحافيين ضمن ، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة المستمرة في غزة وحماية الصحافيين العاملين في مناطق النزاع.