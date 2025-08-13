Advertisement

لبنان

طرابلس ترفع الصوت: اغتيال الصحافيين في غزة جريمة حرب

Lebanon 24
13-08-2025 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1404219-638906918906188859.png
Doc-P-1404219-638906918906188859.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت الرابطة الثقافية في طرابلس لقاءً تضامنيًا حاشدًا مع إعلاميي غزة، استنكارًا لاغتيال الصحافيين واستهداف المؤسسات الإعلامية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. حضر اللقاء شخصيات سياسية ودينية وإعلامية ونقابية، وأكد المتحدثون أنّ استهداف الإعلاميين هو محاولة ممنهجة لطمس الحقيقة وإسكات صوت الميدان.
Advertisement

الكلمات شددت على أنّ حرية الصحافة حق مقدس، وأن ما يتعرض له الصحافيون في غزة يشكل جريمة حرب موصوفة تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي. وطالب المشاركون بتحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، كما دعوا المؤسسات الحقوقية والإعلامية حول العالم إلى التضامن وممارسة الضغط لوقف هذه الانتهاكات.

واختتم اللقاء بتوجيه رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، دعت إلى إدراج جرائم استهداف الصحافيين ضمن الجرائم الدولية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة المستمرة في غزة وحماية الصحافيين العاملين في مناطق النزاع.
مواضيع ذات صلة
المفتي إمام يرفع الصوت: لن نترك رجال الإطفاء وحدهم في طرابلس
lebanon 24
13/08/2025 16:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لـ"حزب الله" بعد اغتيال الصحافيين في غزة‎.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
13/08/2025 16:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان للفصائل الفلسطينية: ما يتعرض له قطاع غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القوانين الدولية
lebanon 24
13/08/2025 16:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قرارات غريبة في المدارس الخاصة.. والاهالي يرفعون الصوت
lebanon 24
13/08/2025 16:39:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-08-13
09:28 | 2025-08-13
09:24 | 2025-08-13
09:20 | 2025-08-13
09:13 | 2025-08-13
09:00 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24