لتعزيز قدرات الضابطات اللبنانيات.. أمن الدولة يطلق دورة "الأنثى القوية"

أعلنت ، عبر قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، عن إطلاق دورة تدريبية بعنوان "برنامج الأنثى القوية" بالتعاون مع مؤسسة Mindshift، وبإشراف ميرفت النحاس وبولين . امتدت لمدة 20 ساعة تدريبية خلال شهر آب 2025، وهدفت إلى تزويد الضابطات بأدوات متقدمة للتحكّم بالضغط النفسي وإدارة التحديات اليومية، بما يعزز بناء هوية مهنية قوية ومتوازنة على المستويين الشخصي والعملي.وأكدت المديرية أن تأتي ضمن جهودها لتعزيز القدرات الذهنية والسلوكية للعاملات في جهاز الأمن، بما يسهم في تطوير الأداء المهني وصقل المهارات القيادية للضابطات، ورفع مستوى جاهزيتهن في مواجهة مختلف الظروف.