قرار عاجل بإقفال مسلخ صيدا

قرر محافظ الجنوب اقفال مسلخ استناداً على نتائج الكشف الميداني الذي نظم من قبل مراقبي مصالح الصحة، الاقتصاد، والزراعة في الجنوب، وطلبوا بموجبه إيقاف العمل بالمسلخ ، لعدم استيفائه لادنى الشروط الصحية والفنية وشروط السلامة العامة.كما وجه المحافظ ضو كتاباً في هذا الصدد الى بلدية صيدا يقضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، حفاظا على السلامة والصحة العامة، وعدم السماح بإعادة فتحه، إلى حين التقيد بالشروط الصحية والقانونية اللازمة.