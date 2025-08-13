Advertisement

لبنان

قرار عاجل بإقفال مسلخ صيدا

Lebanon 24
13-08-2025 | 08:17
قرر محافظ الجنوب منصور ضو اقفال مسلخ صيدا استناداً على نتائج الكشف الميداني الذي نظم من  قبل مراقبي مصالح  الصحة، الاقتصاد، والزراعة في الجنوب، وطلبوا بموجبه إيقاف العمل بالمسلخ ،  لعدم استيفائه لادنى الشروط الصحية والفنية وشروط السلامة العامة. 
كما وجه المحافظ ضو كتاباً في هذا الصدد الى بلدية صيدا يقضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ  القرار، حفاظا على السلامة والصحة العامة، وعدم السماح بإعادة فتحه، إلى حين التقيد بالشروط الصحية والقانونية اللازمة.
 
 
 
