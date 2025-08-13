اللواء شقير يستقبل سفيرة النرويج.. وبحث في أوضاع العسكريين

Advertisement

استقبل العام، اللواء ، ، سفيرة لدى هارالدستاد في زيارة تعارف، تم خلالها عرض آخر المستجدات في البلاد.كما استقبل اللواء النائب السابق العميد المتقاعد مع وفد من قدماء القوى المسلحة، حيث تناول اللقاء أوضاع العسكريين في ظل الظروف المعيشية الصعبة وسبل الوصول إلى حقوقهم، مؤكدًا بالعمل على دعم العسكريين ومتابعة مطالبهم ضمن الإمكانيات المتاحة.