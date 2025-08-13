Advertisement

لبنان

اللواء شقير يستقبل سفيرة النرويج.. وبحث في أوضاع العسكريين

Lebanon 24
13-08-2025 | 08:28
استقبل المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، صباح اليوم، سفيرة النرويج لدى لبنان هيلدا هارالدستاد في زيارة تعارف، تم خلالها عرض آخر المستجدات في البلاد.
كما استقبل اللواء شقير النائب السابق العميد المتقاعد شامل روكز مع وفد من قدماء القوى المسلحة، حيث تناول اللقاء أوضاع العسكريين في ظل الظروف المعيشية الصعبة وسبل الوصول إلى حقوقهم، مؤكدًا التزام الأمن العام بالعمل على دعم العسكريين ومتابعة مطالبهم ضمن الإمكانيات المتاحة.
