لشركات تحويل الأموال والمصارف... تعميم من وزارة الماليّة

أصدر تعميماً حمل الرقم 2756/ص1 تاريخ 13/8/2025 طلب فيه من شركات تحويل الأموال والمصارف التجارية كافة التالي:1- عدم إجراء أية عملية إلغاء تلقائية من قبلها بل الطلب من المكلف مراجعة .2- إيداع كافة العمليات الملغاة قبل تاريخ صدور هذا التعميم مع تفاصيل هذه العمليات ان وجدت للتمكن من تدقيقها.وذكّر المعنيين بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023.ويأتي هذا التعميم بعدما تبيّن لوزارة المالية أن بعض شركات تحويل الأموال تقوم بإلغاء عمليات دفع وإعادة الأموال إلى أصحاب العلاقة دون الحصول على مراجعة أو موافقة الإدارة المختصّة.