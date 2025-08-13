Advertisement

لبنان

لشركات تحويل الأموال والمصارف... تعميم من وزارة الماليّة

Lebanon 24
13-08-2025 | 08:26
أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميماً حمل الرقم 2756/ص1 تاريخ 13/8/2025 طلب فيه من شركات تحويل الأموال والمصارف التجارية كافة التالي:
1- عدم إجراء أية عملية إلغاء تلقائية من قبلها بل الطلب من المكلف مراجعة الإدارة المختصة.

2- إيداع وزارة المالية كافة العمليات الملغاة قبل تاريخ صدور هذا التعميم مع تفاصيل هذه العمليات ان وجدت للتمكن من تدقيقها.

وذكّر المعنيين بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023.

ويأتي هذا التعميم بعدما تبيّن لوزارة المالية أن بعض شركات تحويل الأموال تقوم بإلغاء عمليات دفع وإعادة الأموال إلى أصحاب العلاقة دون الحصول على مراجعة أو موافقة الإدارة المختصّة.
