"المؤتمر العربي العام".. إدانة للاعتداءات الإسرائيلية ودعم للقضية الفلسطينية

أصدرت لجنة المتابعة للمؤتمر العربي العام بيانًا بعد اجتماعها الدوري برئاسة خالد السفياني، أعربت فيه عن التحية والاعتزاز لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة والضفة وأراضي 48 وبلدان اللجوء والشتات، مؤكدة ضرورة استعادة الوحدة السياسية وبدء حوار وطني شامل لوضع استراتيجية موحدة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.وأدانت اللجنة الجريمة النكراء بحق الصحافيين التابعين لفضائية " "، معتبرة إياها جزءًا من سلسلة جرائم الحرب التي ترتكب بحق الصحافيين والعرب والأجانب، ودعت المؤسسات الدولية إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، محذرة من مخططات الاحتلال لاحتلال غزة والسيطرة عليها.كما حيّت اللجنة الحراك الشعبي العربي والدولي واعتبرت أن دعم هذه التحركات، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية والسياسية ومبادرات أسطول الحرية، ضروري لكسر الحصار ووقف العدوان. وأشادت بقرار صندوق الاستثمارات النرويجي بسحب استثماراته من شركات الاحتلال، داعية جميع الدول لاتخاذ خطوات مماثلة وفرض حصار اقتصادي وسياسي لإجبار على وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة.ودانت اللجنة مشروع الشراكة الاقتصادية مع الاحتلال لشراء الغاز الفلسطيني، معتبرة أنه تطبيع خطير واهدار للثروات الفلسطينية، مطالبة الحكومة المصرية بإلغائه وفتح المعابر لإنقاذ غزة، كما دعت الشعب المصري لدعم أهل غزة.كما نددت اللجنة بزيارة رئيس البرلمان الأميركي لمستوطنة في الضفة واقتحامه الحرم الإبراهيمي، معتبرة أن ذلك دليل إضافي على الشراكة الأميركية مع إسرائيل في مخططات الاستيطان والضم.وشدد المجتمعون على ضرورة دعم المبادرات الإنسانية لإدخال الغذاء والمواد الأساسية لغزة، مرحبين بوصول أساطيل من إسبانيا ودول المغرب العربي لكسر الحصار، ومعلنين دعمهم لمبادرة الأسطول العالمي للصمود.لبنانياً، استنكر المجتمعون استمرار العدوان على واعتداءاته اليومية، محذرين من مخاطر قرار الحكومة بسحب سلاح المقاومة على الأمن الوطني والوحدة الوطنية، مؤكدين أن السلاح المطروح ليس حزبياً بل وسيلة مقاومة وطنية، وداعين الحكومة إلى التراجع عن القرار والبدء بحلول سياسية واقتصادية واجتماعية لضمان استقرار لبنان واستعادة الأراضي المحتلة.وأكدت اللجنة أن وجود الدولة لا يتناقض مع وجود المقاومة وسلاحها، مطالبة بإنهاء الاحتلال بالكامل واستعادة الأسرى وإعمار ما دمرته آلة الحرب ، مع التشديد على أهمية التماسك الداخلي والوحدة الوطنية ودعم في حماية السيادة والأراضي .