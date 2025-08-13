Advertisement

لبنان

"المؤتمر العربي العام".. إدانة للاعتداءات الإسرائيلية ودعم للقضية الفلسطينية

Lebanon 24
13-08-2025 | 08:42
A-
A+
Doc-P-1404241-638906964901304975.png
Doc-P-1404241-638906964901304975.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت لجنة المتابعة للمؤتمر العربي العام بيانًا بعد اجتماعها الدوري برئاسة خالد السفياني، أعربت فيه عن التحية والاعتزاز لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة والضفة وأراضي 48 وبلدان اللجوء والشتات، مؤكدة ضرورة استعادة الوحدة السياسية وبدء حوار وطني شامل لوضع استراتيجية موحدة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
Advertisement

وأدانت اللجنة الجريمة النكراء بحق الصحافيين التابعين لفضائية "الجزيرة"، معتبرة إياها جزءًا من سلسلة جرائم الحرب التي ترتكب بحق الصحافيين الفلسطينيين والعرب والأجانب، ودعت المؤسسات الدولية إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، محذرة من مخططات الاحتلال لاحتلال غزة والسيطرة عليها.

كما حيّت اللجنة الحراك الشعبي العربي والدولي واعتبرت أن دعم هذه التحركات، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية والسياسية ومبادرات أسطول الحرية، ضروري لكسر الحصار ووقف العدوان. وأشادت بقرار صندوق الاستثمارات النرويجي بسحب استثماراته من شركات الاحتلال، داعية جميع الدول لاتخاذ خطوات مماثلة وفرض حصار اقتصادي وسياسي لإجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة.

ودانت اللجنة مشروع الشراكة الاقتصادية المصرية مع الاحتلال لشراء الغاز الفلسطيني، معتبرة أنه تطبيع خطير واهدار للثروات الفلسطينية، مطالبة الحكومة المصرية بإلغائه وفتح المعابر لإنقاذ غزة، كما دعت الشعب المصري لدعم أهل غزة.

كما نددت اللجنة بزيارة رئيس البرلمان الأميركي لمستوطنة في الضفة واقتحامه الحرم الإبراهيمي، معتبرة أن ذلك دليل إضافي على الشراكة الأميركية مع إسرائيل في مخططات الاستيطان والضم.

وشدد المجتمعون على ضرورة دعم المبادرات الإنسانية لإدخال الغذاء والمواد الأساسية لغزة، مرحبين بوصول أساطيل من إسبانيا ودول المغرب العربي لكسر الحصار، ومعلنين دعمهم لمبادرة الأسطول العالمي للصمود.

لبنانياً، استنكر المجتمعون استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان واعتداءاته اليومية، محذرين من مخاطر قرار الحكومة بسحب سلاح المقاومة على الأمن الوطني والوحدة الوطنية، مؤكدين أن السلاح المطروح ليس حزبياً بل وسيلة مقاومة وطنية، وداعين الحكومة إلى التراجع عن القرار والبدء بحلول سياسية واقتصادية واجتماعية لضمان استقرار لبنان واستعادة الأراضي المحتلة.

وأكدت اللجنة أن وجود الدولة لا يتناقض مع وجود المقاومة وسلاحها، مطالبة بإنهاء الاحتلال بالكامل واستعادة الأسرى وإعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، مع التشديد على أهمية التماسك الداخلي والوحدة الوطنية ودعم الجيش اللبناني في حماية السيادة والأراضي اللبنانية.
مواضيع ذات صلة
انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين للقضية الفلسطينية في نيويورك
lebanon 24
13/08/2025 16:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة مؤتمر حل الدولتين: نؤكد استمرار دعمنا لكافة جهود إنهاء حرب غزة وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
lebanon 24
13/08/2025 16:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير محمد بن سلمان يجدد إدانة المملكة للاعتداءات التي تمس سيادة إيران
lebanon 24
13/08/2025 16:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تسعى لانتزاع ضمانات بالانسحاب الاسرائيلي و"مؤتمر الدعم" رهن موقف واشنطن والرياض
lebanon 24
13/08/2025 16:39:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-08-13
09:28 | 2025-08-13
09:24 | 2025-08-13
09:24 | 2025-08-13
09:20 | 2025-08-13
09:13 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24