Advertisement

لبنان

إستئناف جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
13-08-2025 | 08:40
A-
A+
Doc-P-1404242-638906965419104253.jpg
Doc-P-1404242-638906965419104253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استأنف مجلس الوزراء جلسته عند الثالثة والنصف من بعد الظهر.
Advertisement
 
 
ويتابع المجلس بحث جدول الأعمال المؤلف من 61 بنداً.
مواضيع ذات صلة
إستئناف جلسة مجلس النواب
lebanon 24
13/08/2025 16:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
استئناف جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي
lebanon 24
13/08/2025 16:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
استئناف الجلسة التشريعية في مجلس النواب
lebanon 24
13/08/2025 16:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: استئناف جلسة محكمة تعيين رئيس جديد للشاباك بعد إخلاء قاعة المحكمة من الحضور
lebanon 24
13/08/2025 16:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-08-13
09:28 | 2025-08-13
09:24 | 2025-08-13
09:24 | 2025-08-13
09:20 | 2025-08-13
09:13 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24