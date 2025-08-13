وزير الخارجيّة يردّ على لاريجاني: "حتى لو عندي وقت ما كنت التقيت فيه"

ردّ وزير الخارجيّة يوسف رجّي على للمجلس الأعلى للأمن القومي ، وقال للـ"أم تي في": "أنا حتى لو عندي وقت ما كنت التقيت فيه".

وكان لاريجاني قال في مؤتمر صحافيّ من ، إنّه لن يلتقي برجّي بسبب "ضيق الوقت".