Advertisement

لبنان

وزير الخارجيّة يردّ على لاريجاني: "حتى لو عندي وقت ما كنت التقيت فيه"

Lebanon 24
13-08-2025 | 09:28
A-
A+
Doc-P-1404261-638906995214011556.png
Doc-P-1404261-638906995214011556.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردّ وزير الخارجيّة يوسف رجّي على الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقال للـ"أم تي في": "أنا حتى لو عندي وقت ما كنت التقيت فيه".
Advertisement
 
 
وكان لاريجاني قال في مؤتمر صحافيّ من عين التينة، إنّه لن يلتقي برجّي بسبب "ضيق الوقت".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الشيخ قاسم: سلاحنا لن يسلم لإسرائيل ونحن لا نهدد أي جهة بل نحن في موقع دفاعي وهذا الدفاع لا حدود له عندنا حتى لو أدى إلى الشهادة ومهما كان الثمن
lebanon 24
13/08/2025 19:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بري نصح سلام "حتى ما ينفجر اللغم فيه"
lebanon 24
13/08/2025 19:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لابيد: لو كنت رئيسًا للوزراء لما حدث 7 تشرين الاول
lebanon 24
13/08/2025 19:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لإجراء محادثات بشأن النووي.. بوتين يلتقي لاريجاني
lebanon 24
13/08/2025 19:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:16 | 2025-08-13
12:12 | 2025-08-13
12:03 | 2025-08-13
11:48 | 2025-08-13
11:47 | 2025-08-13
11:39 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24